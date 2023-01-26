Данилов: Россия усиливает интенсивность информационных атак против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил, что Россия усиливает интенсивность информационных атак против Украины из-за отсутствия положительных результатов на фронте, сообщает Новое время.

"Кто-то говорит, что нашей победы не может быть, или другие глупости. Они сейчас максимально активизировались" , — сказал Данилов в комментарии 24 каналу.

По его данным ФСБ России на сегодняшний день поставили на уши, а все сотрудники находятся на своих местах и максимально отрабатывают свои задачи.

"Сейчас у них максимальная активизация, потому что близится 24 февраля, а результатов никаких нет" , — подчеркнул Данилов.

Ранее Данилов говорил, что в ближайшее время возможно много информационных атак на Украину с помощью российских агентов влияния и кремлевских сетей в мессенджерах.