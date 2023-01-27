Ситуация на фронте на 27 января: информация Генштаба

Подразделения Сил обороны за прошедшие сутки, 26 января, отбили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов на Донбассе﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

По его данным, за прошедшие сутки противник нанес 44 авиационных удара. 18 из них – с использованием БПЛА типа Shahed-136. Все дроны-камикадзе сбиты. Запустил 70 ракет, 47 из которых были уничтожены. Также совершил 125 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"К большому сожалению, в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты" , — добавили в Генштабе.

Высокой остается оп﻿асность авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Подразделения Сил обороны за прошедшие сутки отбили атаки оккупантов в районах Площанки, Невского и Краснопоповки Луганской области и Верхнекамянского, Парасковеевки, Бахмута, Клещиевки, Водяного, Невельского, Марьинки и Угледара на Донетчине.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается прежней, наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, продолжаются совместные учения, под видом которых РФ наращивает авиационную группировку на территории Беларуси.

Артиллерийским обстрелам подверглись районам Тимоновичей и Сеньковки Черниговской области, Тимофеевки, Павловки и Большой Писаревки на Сумщине, а также Стрелчьей, Терновой, Варваровки, Старицы, Волчанских Хуторов, Охримовки, Бударок, Колодязноого и Новомлинска на Харьковщине.

На Купянском направлении противник обстрелял Двуречное, Синьковку, Подолы, Орлянку, Песчаное, Табаевку, Берестово и Лозовую в Харьковской области, а также Стельмаховку Луганской области и Ивановку Донецкой области.

На Лиманском — под огонь врага попали районы Макеевки, Невского, Червонопоповки, Кременной, Дибровы и Кузьминого Луганской области, а также Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском – под огнем были Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском — обстреляли Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском — Угледар, Большую Новоселку и Времовку Донецкой области.

На Запорожском — от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, среди которых Новополь на Донетчине, а также Полтавка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области, Выщетарасовка на Днепропетровщине.

На Херсонском — оккупанты снова обстреляли Херсон.

Украинская авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения противника, а также удар по позиции его зенитно-ракетного комплекса. Кроме того, сбиты 3 вражеских разведывательных беспилотника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 4 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 2 района сосредоточения артиллерии, склад боеприпасов и 2 других важных вражеских объекта.