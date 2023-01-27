Днепропетровщина: россияне ударили по громаде из РСЗО

В Никопольском районе Днепропетровской области россияне атаковали Мировскую громаду, выпустили по ней около полусотни снарядов из РСЗО. Сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, сообщает Украинская правда.

"Мировскую громаду оккупанты атаковали несколько раз подряд из РСЗО, выпустив по ней около полусотни снарядов", - написал Лукашук.

Лукашук отметил, что в результате обстрелов повреждены магазин, пекарня, салон красоты.

Также задето около десятка жилых домов и хозяйственных построек, газопроводы, линии электроснабжения.

Люди невредимы. Обследование территорий, попавших под обстрел, продолжается.