Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 850 оккупантов, вертолет и 33 БПЛА

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 850 оккупантов, вертолет и 33 БПЛА
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны уничтожили около 850 захватчиков, 1 вражеский вертолет, 33 беспилотника и 7 танков.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 124 710 (+850) человек ликвидировано,
  • танков – 3 182 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 340 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2 180 (+11) ед,
  • РСЗО – 452 (+0) ед,
  • средств ПВО – 221 (+1) ед,
  • самолетов – 292 (+0) ед,
  • вертолетов – 283 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 941 (+33) ед,
  • крылатых ракет – 796 (+47) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 001 (+15) ед,
  • специальной техники – 199 (+4) ед.

Данные уточняются.

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