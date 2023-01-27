Известный производитель спецтехники в Украине переходит на грузовики новой марки

Группа компаний «Будшляхмаш» в новом году получила статус официального дилера известного китайского производителя грузовиков – JAC, сообщает Автоцентр.

Упор сделан на шасси различной грузоподъемности, которые будут оборудоваться различными спецнастройками, изготовленными на мощностях «Будшляхмаш». В итоге предприятие расширит ассортимент выпускаемой дорожной и коммунальной техники, самосвалов, автотопливозаправщиков, крюковых погрузчиков типа мультилифт, портальных бункеровозов, эвакуаторов, а также машин с бортовой платформой и краном-манипулятором.

Уже сегодня компания готова предложить для соответствующей застройки шасси модели N200. Оно рассчитано на полную массу 20 т и грузоподъемность до 13,7 т. Можно выбрать одну из трех колесных баз: 4200 мм, 5300 мм и 6300 мм. Габаритная длина равна соответственно 7632, 9250 и 10 550 мм. Автомобиль оснащается 6,7-литровым турбодизельным двигателем мощностью 271 л. с., развивающим 1006 Нм при 1200 – 1800 об/мин. Топливный бак вмещает 400 л.

JAC N200 оборудован трехместной кабиной со спальным местом. Комплектация включает водительское сиденье на пневмоподвеске, кондиционер, обогреваемые наружные зеркала, электростеклоподъемники, центральный замок, круиз-контроль, а также системы ABS, ASR и ESC.