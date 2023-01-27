Британская разведка: россияне врут об успехах под Угледаром и Ореховым

Россияне распространяют информацию о якобы успехах в районе Угледара Донецкой области и Орехова Запорожской области, но она не соответствует действительности﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, за последние 6 дней в сети стало больше информации о якобы продвижении российских войск у Орехова и Угледара. Российские комментаторы заявляют, что якобы оккупанты прорвали оборону ВСУ на этих направлениях.

В то же время, по данным британской разведки, российская армия проводила локальные атаки в районе Орехова и Угледара, но маловероятно, что достигла там каких-либо существенных успехов.