Народного депутата Николая Тищенко исключили из фракции "Слуга народа", сообщила﻿ пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

"По результатам внутрифракционного опроса, который был начат накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" , - сообщила Палийчук.

Ранее стало известно, что народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко на 11 месяце полномасштабного вторжения России в Украину запланировал в Таиланде встречу с украинской общиной.

После того, как эта новость получила общественный резонанс, Тищенко исключили из партии "Слуга народа", уволили с должности замглавы фракции и анонсировали исключение из фракции.