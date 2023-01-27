В 10 областях ввели аварийные отключения света - Укрэнерго

В пятницу, 27 января, дефицит мощности в энергосистеме значительный, в десяти областях ввели аварийные отключения. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

В регуляторе рассказали, что потребление электроэнергии осталось на уровне четверга, однако после очередной российской ракетной атаки повреждены генерирующие мощности и электровольтная сеть.

"Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущей серии вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждение энергоблоков электростанций. В результате, производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление" , – говорится в сообщении.

До всех областей доведены лимиты потребления, однако диспетчерский центр уже зафиксировал их превышение в 10 областях.

Поэтому в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской областях применены аварийные отключения. Также в Укрэнерго не исключают их введение в других регионах.