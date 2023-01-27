Bloomberg: Япония и Нидерланды присоединятся к технологическому сдерживанию КНР

Япония и Нидерланды готовы присоединиться к США в ограничении доступа Китая к передовому полупроводниковому оборудованию, создав мощный альянс, который подорвет амбиции Пекина по развитию собственного производства микросхем. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщает Зеркало недели.

Официальные лица США, Нидерландов и Японии намерены завершить переговоры о новых ограничениях на то, что может поставляться китайским компаниям. По словам источников Bloomberg, не планируется публичного объявления ограничений, которые, скорее всего, будут просто введены.

Нидерланды расширят ограничения для компании ASML Holding NV, что не позволит ей продавать по крайней мере некоторые из так называемых машин для глубокой ультрафиолетовой литографии, которые имеют решающее значение для изготовления некоторых видов современных микросхем и без которых попытки наладить производственные линии могут быть невозможны. Япония установит аналогичные ограничения для Nikon Corp.

Совместные усилия расширяют ограничения, объявленные администрацией президента США Джо Байдена в октябре 2022 года, направленные на ограничение возможностей Китая производить собственные передовые полупроводники или покупать передовые микросхемы за рубежом, которые помогли бы военным и сфере искусственного интеллекта. В этих трех странах расположены важнейшие компании, производящие оборудование для производства микросхем, в частности ASML, японская Tokyo Electron Ltd. и американский Applied Materials Inc.

Американские производители оборудования жалуются, что односторонние действия администрации Байдена позволили зарубежным конкурентам продолжать работу на одном из крупнейших рынков сбыта их продукции и подорвали цель ограничения военного прогресса Китая.

«Это делает следующий эскалационный шаг в американо-китайской технологической войне несколько более значимым и может немного ослабить настроения по поводу юаня в ближайшей перспективе» , - считает аналитик Фиона Лим.

Китай, в свою очередь, дал отпор усилиям США. В декабре 2022 года Пекин подал иск во Всемирную торговую организацию, направленный на отмену введенного США экспортного контроля.

Даже генеральный директор ASML Питер Веннинк предупредил, что американская кампания может иметь непредсказуемые последствия. 25 января Веннинк заявил, что возглавляемые США меры экспортного контроля против Китая могут в конце концов подтолкнуть Пекин к успешному развитию собственных технологий в сфере современного оборудования для производства микросхем.