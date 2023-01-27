WP: Украина вместе с танками получит логистические проблемы

Спустя почти год после начала войны западные союзники наконец-то согласились отправить Киеву танки, которые ему остро нужны. Уже весной в Украину могут доставить первый батальон, который будет состоять примерно из 40 машин, включая новые немецкие Leopard 2A6. Об этом говорится в статье Washington Post, сообщает Зеркало недели.

Но более широкий пакет помощи от США и европейских стран состоит из «солянки» разных моделей, каждая из которых связана с разными поставками и уникальными логистическими препятствиями.

Издание отмечает, что военные эксперты не уверены, что танки окажут решающий эффект на поле битвы. Кроме того, украинским военным нужно еще научиться ими пользоваться. Washington Post напоминает, что в Киеве говорили о 300 танках, необходимых для успешного проведения широкомасштабного наступления весной.

«Ни одно оружие или платформа не может изменить всю игру» , - сказал старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади.

Он пояснил, что влияние «ограниченного количества» танков, которые прибудут в Украину в марте, будет зависеть от тренировок и того, насколько хорошо новые формирования будут интегрированы на линии фронта. Но из-за того, что Германия очень долго медлила с «вряд ли Leopard 2 сыграют значительную роль во время любого весеннего наступления», - сказал эксперт. Москва в четверг назвала решение о поставках «эскалацией».

Washington Post напоминает, что в Украине также ждут 14 танков Challenger 2 от Великобритании, а также 31 танк M1A2 Abrams от США. M1A2 – это модель, которая была взята на вооружение в 1990-х годах. Она оснащена более современными электроникой и системами прицеливания, чем M1A1, а также 120-миллиметровой пушкой. Европейские страны тоже «сдувают пыль» со своих старых запасов. Испания собирается отправить Украине танки Leopard 2A4, которые были законсервированы в течение десятилетия и могут нуждаться в серьезном ремонте. Германия же планирует передать танки более новой модели А6, оснащенные тепловизорами, а также более мощными и быстрострельными пушками.

Все это очень ценная огневая сила для Украины. Но западные танки влекут дополнительные трудности с закупкой боеприпасов, подготовкой кадров и организацией логистики для обеспечения таких разных систем вооружения. Германия, Польша и США планируют отдельные программы подготовки. Варшава и Берлин собираются запустить свои программы в считанные дни, пытаясь успеть организовать передачу танков к весне.

Эксперт оборонной разведывательной компании Janes Сонни Баттерворт подчеркнул, что «солянка» из разных систем делает ситуацию «достаточно сложной с логистической точки зрения». Британские Challenger 2 используют боеприпасы, не отвечающие стандартам НАТО.

«А в случае Leopard 2 существуют весомые различия между запасами в разных странах Европы, даже если это танки одной модели. Испанские Leopard A4 могут иметь другую систему управления огнем или радиосвязи, чем финские. Хотя в целом они совместимы между собой» , – пишет издание со ссылкой на Баттерворта.

«Украинцы будут управлять несколькими разными видами техники. И им придется разобраться, как поддерживать их работу с помощью правильных запчастей, которые снабжали бы правильныем подразделениям» , - пояснил эксперт.

Он также отметил, что сейчас Украина полагается на старые советские Т-72. И может показаться, что ей просто нужна техника, чтобы защититься от России и сохранить темп на поле битвы. Но в долгосрочной перспективе использование разных видов танков может создать более сложные логистические проблемы. Отправка танков Abrams, хоть и не в ближайшие месяцы, даст украинским силам мощное оружие. Но это может также спровоцировать беспорядок без должной логистической поддержки и обслуживания, говорят эксперты.

«Один американский чиновник, которому известны детали обсуждений, связанных с решением, сказал, что хоть украинцы и продемонстрировали серьезные возможности поддерживать и обслуживать американскую технику на поле битвы, использование танков Abrams требует серьезной подготовки включая такую, которую нужно провести за пределами Украины» , – пишет издание.

«Мы уверены, что сможем оказать адекватную поддержку и техническое обслуживание через несколько месяцев» , – сказал изданию американский чиновник на условиях анонимности.

Один из главных проблемных факторов – это запасы обедненного урана, который используют в броне некоторых версий танков США. Такая защита содержит засекреченные элементы, которые обычно Вашингтон не экспортирует.