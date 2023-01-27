ГУР: РФ не хватает младших командиров

РФ испытывает серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. В передовых подразделениях российских войск не хватает примерно 40% младших командиров. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, сообщает пресс-служба разведки.

По словам Черняка, нехватка наблюдается, в частности, в подразделениях РФ, воюющих в Донецкой и Луганской областях.

Он добавил, что РФ будет продолжать наступательные действия, потому что не достигла своей основной цели – полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

«И именно в подразделениях, которые там находятся, мы наблюдаем, что оккупанты имеют серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты. Стоящие на первой линии не хотят воевать, идти в наступление, многие хотят себя покалечить, чтобы вернуться на территорию России и уже не воевать. Большинство не планирует продлевать контракт, но их никто не спрашивает» , – объяснил Черняк.

По его словам, именно поэтому мобилизованные оккупанты часто отправляются на штурмовые действия без командования и надлежащего взаимодействия между группами.

Захватчики могут иметь какие-то незначительные тактические успехи, но они гибнут сотнями. Затем на их место отправляют новое «пушечное мясо».

Кроме того, по данным ГУР, проблемы с руководством в армии РФ есть и на более высоких уровнях. В частности, Черняк указал на частые замены российских генералов и командующих разного уровня, которым так и не удалось выполнить поставленные задачи.

«Видимо, это их последний шанс исправить ситуацию и хотя бы частично достичь целей» , – пояснил представитель разведки.

По оценкам ГУР, кадровые проблемы с командным составом войск РФ с каждым днем будут увеличиваться.