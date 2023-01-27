Евросоюз продлил на шесть месяцев экономические санкции в отношении России

Совет Евросоюза в пятницу, 27 января, принял решение о продлении на шесть месяцев экономические санкции в отношении РФ из-за российской агрессии против Украины, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

"Совет сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры, направленные на специфические сектора экономики Российской Федерации" , — говорится в сообщении.

Эти санкции были впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России и были значительно расширены в феврале 2022 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Отмечается, что в настоящее время они состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Санкции также охватывают запрет на импорт или транспортировку морской сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от SWIFT нескольких банков РФ, приостановку вещания и лицензий нескольких пророссийских дезинформационных СМИ.

20 января агентство Reuters сообщило, что страны Евросоюза работают над десятым пакетом санкций против России.

По данным СМИ он начнет действовать к годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину — 24 февраля, а ограничения будут касаться, в частности, сотрудничества с РФ в сфере ядерного топлива.