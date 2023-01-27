В партии Шольца дали добро на освобождение Крыма немецкими танками

Германия не вводит никаких ограничений относительно территорий, которые Украина может освободить с помощью немецких танков, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кевин Кюнерт со ссылкой на n-tv.de.

"Украина борется за возобновление контроля над своей территорией. Вот в чем дело, и Украина права" , — сказал Кюнерт в эфире Frühstart.

Как отметил он в интервью, Крым, как и другие аннексированные территории на юге и востоке страны, принадлежат государству Украина. И заявления украинских властей о том, что это их территории, которые они должны снова контролировать, вполне законны.

"Однако Украина сама определяет свои цели войны, а с ними и вопрос, когда придет момент для договоренностей" , — отметил лидер провластной партии по вопросу о продолжительности немецкой оружейной помощи.

Он неоднократно подчеркивал, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и именно с таким вопросом Кюнерт обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, защищая изменившееся отношение своей партии к поставкам танков.

"Президенту Владимиру Путину нельзя разрешать трактовать войну. Мы не должны позволить ему классифицировать отдельные поставки оружия как вступление в войну и позволить смутить нас этим" , — ответил Кюнерт на то, что каждую дополнительную поставку в Москве называют новой эскалацией.

Однако, по словам главы СДПГ, правильным будет не допустить ситуации, когда российское руководство захочет выйти из стрессовой ситуации еще хуже, чем это уже есть.

Напомним, в среду 25 января правительство Германии официально сообщило о решении передать ВСУ основные боевые танки Leopard 2, а также разрешить реэкспорт другим странам.

Администрация президента США Джо Байдена готовит очередной пакет военной помощи для Украины стоимостью 400 миллионов долларов, в который войдут 31 танк M1 Abrams.

26 января министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна направит Украине в рамках военной помощи 4 танка немецкого производства Leopard 2.

Кроме того, Великобритания надеется передать Украине танки Challenger 2 в конце марта, а Польша готова отправить Вооруженным Силам Украины еще 60 танков PT-91 Twardy в дополнение к роте немецких "Леопардов".