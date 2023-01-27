Зеленский: Новый директор НАБУ может быть назначен уже на следующей неделе

Новый директор Национального антикоррупционного бюро Украины может быть назначен уже на следующей неделе, сообщает Деловая столица.

Об этом в пятницу, 27 января, заявил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на страницу Офиса президента в Telegram.

"У нас развита антикоррупционная инфраструктура. Мы также очень неплохо по этому пути продвигаемся вперед" , — сказал Зеленский во время онлайн-общения со студентами Колледжа Европы в польском Натолине.

Он сообщил, что для избрания директора НАБУ остался только конкурс, который сейчас проходят кандидаты.

"Через неделю у нас уже будет руководитель этого органа" , — подчеркнул президент.

Он добавил, что после этого все антикоррупционные институты Украины "будут работать на 100%".

Напомним, заявки для участия в конкурсе на должность главы Национального антикоррупционного бюро подали 78 человек.