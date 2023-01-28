В Москве горит склад: огонь распространился на 2 тысячи квадратных метров

В Москве загорелся строительный торговый центр "Синдика" на 65 километре МКАД. Огонь распространился на 2,1 тысячи квадратных метров, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, пожар произошел на складе, где хранились горюче-смазочные материалы. Огонь распространяется быстро и может перекинуться на соседнее здание.

К слову, рынок стройматериалов "Синдика" является одним из крупнейших в столице РФ. Он уже горел в 2017 году. Тогда общая площадь пожара составила 50 тысяч квадратных метров.

Напомним, 10 января в Москве вспыхнул очередной пожар - горели склады возле метро "Дмитровская".

Также мы писали, что в столице России произошел пожар на территории воинской части в гаражных боксах.