Игнат: Украина планирует получить от партнеров 24 современных истребителя

Украина ожидает поступления 24 современных истребителей в рамках помощи от партнеров, сообщает Новое время.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии El Pais.

По его словам, речь идет о двух батальонах воздушных суден — в каждом по 12 истребителей.

Игнат отметил, что приоритетом являются американские истребители F-16, но также рассматриваются и французские боевые самолеты Rafale и шведские Gripen.

Однако даже при решении сложных политических дискуссий по передаче самолетов, Украина не сможет сразу рассчитывать на современные истребители на поле боя. Как отметил представитель Воздушных сил, причина в том, что военным необходимо минимум полгода на обучение пилотов и команд наземного обслуживания.

26 января издание Politico сообщило, что европейские страны обсуждают поставки истребителей Украине, но некоторые члены НАТО опасаются возможной эскалации.

Заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне будут «очень осторожно» обсуждать такую идею. А заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на вопрос о возможности поставок сказала, что США «ничего не собираются снимать с повестки дня».