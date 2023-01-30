Путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения — ВВС

В преддверии полномасштабного вторжения России в Украину президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора угрожал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону ракетным ударом.﻿ Об этом пишет BBC со ссылкой на слова Джонсона в документальном фильме Путин против Запада, который выйдет на телеканале BBC 2 вечером 30 января, сообщает Новое время.

"В какой-то момент он ( Путин — ред.) будто пригрозил мне и сказал: «Борис, я не хочу причинять тебе боли, но с ракетой это займет всего минуту», или что-то в этом духе" , — сказал Джонсон.

Издание сообщает, что телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

"Я думаю, что, судя по его ( Путина, — ред.) очень спокойного тона, из той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам» , — рассказал экс-премьер Британии.

Во время разговора Джонсон также пытался донести до Путина, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО, и предупреждал его, что любое вторжение будет означать «больше, а не меньше НАТО» у границ РФ.