Погода в Украине на 30 января: Мокрый снег и дождь, местами гололед

Сегодня, 30 января, в нескольких регионах Украины пройдет мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура в Киеве около 0°﻿. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"Облачно. В юго-восточной части местами небольшой мокрый снег и дождь, гололед, днем в западных и большинстве северных областей небольшой мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков" , — пишут синоптики.

На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5°, в северных и центральных областях 3-8° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах в течение суток 5-10° мороза.

В Киевской области небольшой мокрый снег. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью 4-6° мороза, днем около 0°.