За сутки в Украине ликвидировали почти 500 оккупантов: новые данные Генштаба о потерях РФ

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 490 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 126650 своих военных, сообщает Новое время.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 30 января, потери РФ составляют: