Украина хочет вступить в ЕС в течение двух лет - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об амбициозном плане обретения членства в ЕС в течение двух лет.﻿ Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает Европейская правда.

"У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому Союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023-м, мы можем уже проводить этот предвступительный этап переговоров" , - сказал Шмыгаль.

Как отмечается, это бросает вызов истеблишменту Евросоюза, который пытается сохранить членство Украины в ЕС как гораздо более отдаленную концепцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в прошлом году, что до вступления Украины могут пройти "десятилетия". Даже лидеры ЕС, которые поддержали предоставление Украине статуса кандидата на саммите в июне прошлого года, в частном порядке признают, что перспектива фактического вступления страны в ЕС - довольно отдаленная.

Пятничный саммит в Киеве будет посвящен достижению правильного баланса между ожиданиями Украины и тем, что может предложить Брюссель.

Хотя национальные лидеры ЕС не будут присутствовать на саммите, чиновники Европейского Совета были заняты связью со странами-членами ЕС относительно итогового коммюнике.

Некоторые страны настаивают на том, что заявление не должно далеко отходить от формулировок, использованных на июньском заседании Европейского Совета, подчеркивая, что хотя будущее Украины связано с Европейским Союзом, страны-аспиранты должны соответствовать определенным критериям.

"Ожидания в Киеве достаточно высокие, но необходимо выполнить все условия, которые выдвинула Еврокомиссия. Это процесс, основанный на заслугах" , - сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

Шмыгаль сказал Politico, что он надеется, что Украина сможет достичь "существенного скачка вперед" в пятницу, особенно в конкретных сферах - соглашение о безвизовом режиме для промышленных товаров; приостановление таможенных пошлин на украинский экспорт еще на один год; и "активный прогресс" в присоединении к схеме платежей SEPA (Единое платежное пространство евро) и включение Украины в зону мобильного роуминга ЕС.

"Мы ожидаем прогресса и ускорения на нашем пути к подписанию этих соглашений" , - сказал он.

Горячей темой - и одним из центральных знаков вопроса о вступлении Украины в ЕС - будет борьба Украины с коррупцией.

"Нам нужна реформированная Украина Мы не можем иметь такую же Украину, как до войны" , - сказал один высокопоставленный чиновник ЕС, который принимал активное участие в подготовке к саммиту.

Шмыгаль настаивает на том, что правительство Зеленского серьезно относится к коррупции.

"У нас нулевая толерантность к коррупции" , - сказал он, указывая на "молниеносную скорость", с которой в этом месяце были уволены чиновники.

"К сожалению, коррупция родилась не вчера, но мы уверены, что искореним ее" , - сказал он, открыто заявив, что это ключ к вступлению страны в ЕС.

Тем не менее, ожидается, что саммит на этой неделе будет иметь символический вес и пошлет мощный сигнал Москве о европейских стремлениях Украины.