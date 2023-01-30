В британской разведке проанализировали планы Кремля
В Кремле не исключают возможность еще одного этапа "частичной мобилизации" для нового наступления в Украине. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.
Как напоминает Минобороны, 22 января СМИ сообщали, что российские пограничники препятствуют выезду из России киргизских трудовых мигрантов с двумя паспортами – мужчинам заявили, что их имена есть в мобилизационных списках.
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ о "частичной мобилизации" остается в силе и необходим "для поддержки вооруженных сил".
"Возможно, российское руководство продолжает искать способы удовлетворить потребности в большом количестве личного состава, необходимого для поддержания какого-либо большого наступления в Украине в будущем, при минимизации внутреннего инакомыслия", — предполагают в министерстве, опираясь на данные британской разведки.