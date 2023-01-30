FT: ЕС изучает возможности признания КСИР террористической организацией

ЕС изучает юридические возможности для признания Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией, сообщает Financial Times, сообщает Зеркало недели.

Возможное принятие этого решения является серьезным изменением политики, рискующей положить конец любым надеждам на возобновление международного соглашения, направленного на то, чтобы помешать Тегерану развивать потенциал для производства ядерного оружия.

Этот шаг имеет поддержку со стороны Франции и Германии, обеих сторон международного ядерного соглашения с Ираном, и стал ответом на поставки Тегераном вооруженных беспилотников России для использования в войне против Украины, а также на насильственное подавление внутренних протестов.

Париж и Берлин выразили свою поддержку этому мероприятию на встрече министров иностранных дел на прошлой неделе, сообщили Financial Times четверо чиновников, которые были осведомлены о дискуссиях.

Напомним, Корпус стражей появился в Иране в конце 70-х, организацию основали на фоне масштабных протестов, окутавших страну, вошедших в историю как Исламская Революция. Тогда в результате изгнания шаха Мохаммеда свергли монархию и установили новую администрацию во главе с аятоллой Хомейни. В те же годы и начинается история КСИР, де-факто сегодня контролирующая весь Иран.

Одним из самых влиятельных представителей Корпуса был генерал-майор Касем Сулеймани (звание получил посмертно за мученическую смерть). Он отвечал за экстерриториальные военные и подпольные операции. Погиб от целевого авиаудара США в ночь на 3 января 2020 вблизи аэропорта в Багдаде.