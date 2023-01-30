Мэр: Оккупанты в Мелитополе почти за год похитили около тысячи гражданских

В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики похитили почти тысячу мирных жителей и вывезли в оккупированный Крым более 3500 тысяч заключенных местной колонии, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил на брифинге мэр Мелитополя Иван Федоров.

"За почти год оккупации в Мелитополе была похищена почти тысяча наших жителей гражданских. На сегодняшний день еще точно сотни находятся в плену" , — сказал он.

Кроме того, по данным Федорова, более 3500 заключенных местной колонии российские военные ввезли в оккупированный Крым.

Как сообщалось, в оккупированном Мелитополе бойцы чеченского батальона "Ахмат" изнасиловали корреспондентку пропагандистского телеканала НТВ Ольгу Зенкову и избили оператора канала Артема Епифанова.