Мэр: Оккупанты в Мелитополе почти за год похитили около тысячи гражданских
В оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики похитили почти тысячу мирных жителей и вывезли в оккупированный Крым более 3500 тысяч заключенных местной колонии, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил на брифинге мэр Мелитополя Иван Федоров.
"За почти год оккупации в Мелитополе была похищена почти тысяча наших жителей гражданских. На сегодняшний день еще точно сотни находятся в плену", — сказал он.
Кроме того, по данным Федорова, более 3500 заключенных местной колонии российские военные ввезли в оккупированный Крым.
Как сообщалось, в оккупированном Мелитополе бойцы чеченского батальона "Ахмат" изнасиловали корреспондентку пропагандистского телеканала НТВ Ольгу Зенкову и избили оператора канала Артема Епифанова.