ГПСУ: В Беларуси сейчас находится менее 10 тысяч российских военных

На сегодняшний день на территории Беларуси находится лишь около 9 тысяч российских военнослужащих, сообщает Новое время.

Об этом в понедельник, 30 января, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, ранее на полигонах в Беларуси солдат ВС РФ было больше, однако тех из российских мобилизованных, которые уже прошли подготовку, вернули назад в РФ, чтобы в дальнейшем перебросить на те направления, где сейчас ведутся боевые действия.