ГПСУ: В Беларуси сейчас находится менее 10 тысяч российских военных
На сегодняшний день на территории Беларуси находится лишь около 9 тысяч российских военнослужащих, сообщает Новое время.
Об этом в понедельник, 30 января, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, ранее на полигонах в Беларуси солдат ВС РФ было больше, однако тех из российских мобилизованных, которые уже прошли подготовку, вернули назад в РФ, чтобы в дальнейшем перебросить на те направления, где сейчас ведутся боевые действия.
"Рядом с нашей границей мы не отмечаем перемещение ни военной техники, ни личного состава этих подразделений (РФ и Беларуси). Они в основном находятся на военных полигонах, которые предоставила Беларусь. В целом на территории Беларуси может находиться около 9000 военнослужащих РФ", — рассказал представитель ГПСУ в эфире общенационального телемарафона.