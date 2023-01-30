Столтенберг: Путин готовится к новому наступлению на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что российский диктатор Владимир Путин готовится к новому наступлению, сообщает Новое время.

Генсек добавил, что возможная победа диктатора сделает мир более опасным и призвал продолжать поддерживать Киев.

"Президент Путин может положить конец войне уже сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин и власти в Москве готовятся к миру. Мы видим обратное" , — сказал Столтенберг на брифинге во время визита в Южную Корею.

Генсек добавил, что диктатор готовится к продолжению войны и мобилизует более 200 тысяч человек для боевых действий. По его данным, Россия активно закупает больше оружия у авторитарных режимов, таких как Иран и Северная Корея.

"И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину" , — подчеркнул он.

Столтенберг подчеркнул, что мир должен поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Если Путин победит, авторитарные лидеры в мире будут считать, что они могут добиться желаемого с помощью силы, убежден он.

"Это сделало бы мир более опасным, а нас — более уязвимыми" , — добавил генсек.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину, сейчас идет перегруппировка российских войск по всем направлениям на линии фронта.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что интенсивность боев на Донбассе растет, оккупанты усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях.