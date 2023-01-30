Новый министр обороны Германии заявил, что планирует посетить Украину
Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус в скором времени планирует посетить Украину, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса во время пресс-конференции после посещения Оперативного командования Бундесвера.
"В ближайшее время состоится мой визит в Украину", - сказал Писториус.
Однако точную дату министр не называет, но отметил, что это будет его первый визит в "кризисный регион".
Кроме того, Писториус не захотел комментировать предоставление ВСУ самолетов, назвав этот вопрос "гипотетическим" в настоящее время. Он заявил, что не будет отвечать на гипотетические вопросы, при этом сослался на канцлера Шольца, который заявил на днях, что о поставках боевых самолетов Украине пока речь не идет.
Напомним, 16 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что уходит в отставку.
Немецкое издание Spiegel писало о том, что кресло министра обороны Германии может занять министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус.
Позже эту информациюподтвердил и канцлер Германии Олаф Шольц.