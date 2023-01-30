Генштаб: ВСУ поразили три пункта управления россиян за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки поразили три пункта управления и два склада с боеприпасами россиян, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения врага, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 2 склада боеприпасов оккупантов.

Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях - обороняется.

Российские оккупанты в течение суток нанесли 4 ракетных удара. Также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Очаков Николаевской области.

На Купянском направлении от вражеского огня пострадали Синьковка и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Берестовое и Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении обстреляны Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Диброва Луганской области и Ямполовка и Ямполь в Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Веселое, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка, Дружба, Иванополье и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский танковый, минометный и артиллерийский огонь попали Водяное, Красногоровка и Марьинка.

На Новопавловском – обстреляны Водяное, Богоявленка, Угледар и Нескучное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы более 40 населенных пунктов. Среди них Времовка Донецкой области; Гуляйполе и Белогорье - Запорожской; Добрая Надежда на Днепропетровщине, а также Берислав, Львов, Ивановка, Антоновка, Херсон, Береговое и Велетенское Херсонской области. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

По имеющейся информации, в местных школах населенных пунктов Каховского района, российские оккупанты запрещают школьникам учиться онлайн по украинской программе. Местные преподаватели отказываются обучать детей по российской программе, поэтому оккупанты угрожают принудительно вывозить детей на так называемое "обучение" вглубь временно занятой Херсонщины, а также в Россию и оккупированный Крым.

В населенном пункте Таврическое Скадовского района Херсонской области, в помещении детского сада, оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих. Он переполнен тяжелоранеными захватчиками.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений врага. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфино, Шпиль, Басовка, Запселье, Мезеновка, Большая Писаревка Сумской области и Ветеринарное, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Верхняя Писаревка, Волчанск, Бударки, Новомлинск и Двуречная на Харьковщине.