Дания присоединилась к "зерновому соглашению" в рамках Grain From Ukraine, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Одессе.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский также отметил необходимость добавить в "зерновое соглашение николаевские порты".

Зеленский и премьер-министр Дании посетили также и Николаевскую область, в частности, морской торговый порт и осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные в результате ракетных РФ.

Напомним, 22 июля 2022 года Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокировавшее экспорт украинского зерна Черным морем. Первое судно с зерном из порта "Одесса" вышло 1 августа.

Также ранее мы писали, что Украина стремится к концу весны обеспечить зерном более 5 млн человек в рамках программы Grain from Ukraine.