МИД: За три месяца Украина может получить до ста танков Leopard

ВСУ могут получить до ста танков от западных партнеров в течение трех месяцев, убежден заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, сообщает Новое время.

В эфире телемарафона он сообщил, что Украина сосредоточилась на танках Leopard, потому что их больше всего и они имеются не только на вооружении европейских партнеров. Он уточнил, что эти танки есть и в Латинской Америке.

"Leopard — это то, что может быть поставлено быстро из Польши, Германии, других государств. Я надеюсь, что на их основе будем иметь хотя бы до 100 танков. Это реально. Это реально иметь, если мы говорим об этом периоде до трех месяцев" , — подчеркнул дипломат.

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров.

Президент Владимир Зеленский говорил, что в украинскую танковую коалицию уже входят 12 стран.

Ранее Зеленский сообщал, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, всего страны Запада пообещали Украине 321 тяжелый танк.