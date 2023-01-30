Зеленский: Дания готова присоединиться к танковой коалиции
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 января, сообщил, что Дания готова присоединиться к международной коалиции по передаче Украине танков, сообщает Новое время.
"Благодарю лично премьер-министра и министра обороны Дании за готовность Дании присоединиться к нашей танковой коалиции", — сказал он по итогам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Одессе.
Он также поблагодарил Данию за усиление обороны Украины и передачу ВСУ гаубиц Caesar.
27 января министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен говорил, что страна пока не будет отправлять Украине свои танки.
Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Британия первой поставит защитникам Украины тяжелые западные танки.
Ранее Зеленский говорил, что в украинскую танковую коалицию уже входят 12 стран.
Президент также сообщал, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, всего страны Запада пообещали Украине 321 тяжелый танк.