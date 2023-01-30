Зеленский: Дания готова присоединиться к танковой коалиции

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 января, сообщил, что Дания готова присоединиться к международной коалиции по передаче Украине танков, сообщает Новое время.

"Благодарю лично премьер-министра и министра обороны Дании за готовность Дании присоединиться к нашей танковой коалиции" , — сказал он по итогам встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Одессе.

Он также поблагодарил Данию за усиление обороны Украины и передачу ВСУ гаубиц Caesar.

27 января министр обороны Дании Якоб Эллеман-Йенсен говорил, что страна пока не будет отправлять Украине свои танки.

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что США поставят Украине 31 танк Abrams, запчасти и оборудование для их обслуживания.﻿

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине 14 танков Challenger 2. Британия первой поставит защитникам Украины тяжелые западные танки.

Ранее Зеленский говорил, что в украинскую танковую коалицию уже входят 12 стран.

Президент также сообщал, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков. По словам посла Украины во Франции Вадима Омельченко, всего страны Запада пообещали Украине 321 тяжелый танк.