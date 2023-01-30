Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставок истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает BFM TV.

Отвечая на вопрос о возможных поставках истребителей Украине он ответил, что "в принципе, ничего не запрещено".

При этом он добавил, что военная помощь Украине не должна быть "эскалационной" и "ослаблять французскую армию".

"Мы будем рассматривать это в каждом конкретном случае" , - добавил Макрон.

Напомним, в Германии в который раз повторяют о невозможности передачи Украине истребителей, объясняя это якобы угрозой эскалации между НАТО и Россией.

Кроме того, о возможности передачи авиации Украине заговорили в США и Нидерландах.

Добавим, что советник главы ОП Михаил Подоляк, переговоры с союзниками по отправке самолетов идут, причем в ускоренном режиме.