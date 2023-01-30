Глава Минобороны Норвегии назвал сроки передачи Украине танков Leopard

Норвегия планирует доставить обещанные танки Leopard 2 в Украину в конце марта. При этом вопрос количества техники еще обсуждается, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает France 24, об этом заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Чиновник подчеркнул, что его страна хочет отправить Украине танки как можно скорее.

При этом у Норвегии сейчас есть 36 танков Leopard 2, но точное количество техники, которую планируется передать нашей стране, все еще неизвестно.

"Мы еще не определились с количеством" , - рассказал министр.

Напомним, 25 января Норвегия официально подтвердила готовность передать танки Украине.

Также мы писали, что Норвегия доставила в Украину десять мостов стоимостью более 3 миллионов долларов.