СМИ: Более 60 американских БМП Bradley уже направляются в Украину

В Украину уже направляются БМП Bradley, сообщает Новое время.

Об этом сообщил корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.

"Более 60 американских Bradley направляются в Украину после отъезда из Чарльстона, Южная Каролина, на прошлой неделе" , — написал он в Twitter.

6 января США объявили о пакете помощи на рекордную сумму 3 млрд долларов. Он включал 50 БМП Bradley.

В Пентагоне уточняли, что Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley версии M2A2 ODS.

Спикер американского Министерства обороны, бригадный генерал Пэт Райдер назвал БМП Bradley «убийцей танков».﻿

Руководитель ГУР Кирилл Буданов говорил, что Украина «очень ждет» Bradley, которые значительно повысят боеспособность ее подразделений.