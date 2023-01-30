СМИ: Более 60 американских БМП Bradley уже направляются в Украину
В Украину уже направляются БМП Bradley, сообщает Новое время.
Об этом сообщил корреспондент Fox News Лукас Томлинсон.
"Более 60 американских Bradley направляются в Украину после отъезда из Чарльстона, Южная Каролина, на прошлой неделе", — написал он в Twitter.
6 января США объявили о пакете помощи на рекордную сумму 3 млрд долларов. Он включал 50 БМП Bradley.
В Пентагоне уточняли, что Украина получит американские боевые машины пехоты M2 Bradley версии M2A2 ODS.
Спикер американского Министерства обороны, бригадный генерал Пэт Райдер назвал БМП Bradley «убийцей танков».
Руководитель ГУР Кирилл Буданов говорил, что Украина «очень ждет» Bradley, которые значительно повысят боеспособность ее подразделений.