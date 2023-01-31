ISW: Россия готовится к наступлению и усиливает войско на Донбассе
В Институте изучении войны (ISW) указывают на то, что Россия, вероятно, задействовала еще не все резервы, она усиливает войско на Донбассе, готовясь к наступлению, сообщает Украинская правда.
Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению, подтверждая оценку ISW, что наступление в ближайшие месяцы является наиболее вероятным вариантом действий.
Аналитики напомнили, что секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 30 января, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам, и что все указывает на обратное.
Столтенберг отметил, что Россия может мобилизовать до 200 000 военнослужащих и продолжает закупать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными государствами, такими как Иран и Северная Корея.
Секретарь НАТО подчеркнул, что президент России Владимир Путин сохраняет свои максималистские цели в Украине.
Председатель Совета резервистов Вооруженных сил Украины Иван Тимочко в связи с этим заявил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления.
Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предварительный прогноз Института мировой политики о том, что российские войска создают условия для начала наступления, вероятно, в Луганской области в ближайшие месяцы.
Эксперты отмечают, что российские военные блогеры продолжили указывать на то, что создаются условия для наступления РФ, и Россия задействовала еще не все резервы для него.
Аналитики института указывают и на то, что Россия и Иран продолжают прилагать усилия для углубления экономических связей.
Основные выводы ISW за 30 января:
- Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к наступлению.
- Иранские государственные СМИ сообщили, что 29 января Иран и Россия установили прямые финансовые каналы связи между иранскими банками и более чем 800 российскими банками.
- Российские войска продолжали наземные атаки с целью восстановления утраченных позиций к западу от Кременной, в то время как украинские войска проводили контрнаступательные операции к северо-западу от Сватово.
- Украинские войска продолжали наносить удары по скоплениям российских войск в тыловых районах Луганской области.
- Оккупанты продолжали наземные атаки по всей линии фронта в Донецкой области.
- Российские войска продолжали получать незначительные территориальные достижения вблизи Бахмута.
- Захватчики не проводили никаких подтвержденных наземных атак в Запорожской области.
- Российские войска и оккупационные власти продолжают преследовать крымских татар, пытаясь связать антироссийские настроения с экстремистской или террористической деятельностью.