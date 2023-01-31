AFP: Танки из Норвегии могут быть в Украине до конца марта

Норвегия отправит боевые танки Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно быстрее, вероятнее всего - в конце марта. Об этом заявил в понедельник министр обороны страны в интервью AFP, сообщает Европейская правда.

Относительно количества танков Осло пока не называет точное число.

"Мы еще не определились с количеством" , - сказал министр обороны Бьорн Ариль Грам.

Норвегия находится в списке нескольких европейских стран, которые пообещали поставить танки западного образца Украине.

Скандинавское государство имеет на вооружении 36 танков Leopard 2.

Ранее Грамм уточнял, что это будут Leopard 2A4 - та же модификация, которую передаст Украине Польша.

СМИ сообщали, что Норвегия рассматривает возможность поставки Украине до 8 танков Leopard 2.