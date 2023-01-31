Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили около 850 оккупантов

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 127 500 солдат, 6 378 боевых бронированных машин, 2 197 артиллерийских систем и 1 951 беспилотник.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 127 500 (+850) человек ликвидировано,

танков – 3 201 (+0) ед,

боевых бронированных машин – 6 378 (+9) ед,

артиллерийских систем – 2 197 (+1) ед,

РСЗО – 454 (+1) ед,

средств ПВО – 221 (+0) ед,

самолетов – 293 (+0) ед,

вертолетов – 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 951 (+4) ед,

крылатых ракет – 796 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 048 (+7) ед,

специальной техники – 200 (+1) ед.

Данные уточняются.