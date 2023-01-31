Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили около 850 оккупантов
По данным Генерального штаба ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 127 500 солдат, 6 378 боевых бронированных машин, 2 197 артиллерийских систем и 1 951 беспилотник.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 127 500 (+850) человек ликвидировано,
- танков – 3 201 (+0) ед,
- боевых бронированных машин – 6 378 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 2 197 (+1) ед,
- РСЗО – 454 (+1) ед,
- средств ПВО – 221 (+0) ед,
- самолетов – 293 (+0) ед,
- вертолетов – 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 951 (+4) ед,
- крылатых ракет – 796 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 048 (+7) ед,
- специальной техники – 200 (+1) ед.
Данные уточняются.