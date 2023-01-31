Разведка Британии оценила шансы РФ на успех в районе Угледара

Разведка Великобритании в свежем обзоре во вторник проанализировала ситуацию и шансы на успех российской армии в районе Угледара и Павловки, сообщает Украинская правда.

Как отмечается, за последние три дня Россия, вероятно, развила свои разведывательные атаки вокруг городов Павловка и Угледар в более скоординированное наступление.

Эти населенные пункты расположены в 50 км к юго-западу от Донецка, и Россия уже использовала для штурма этого же района в ноябре прошлого года 155-ю морскую пехотную бригаду. Элементы 155-й бригады снова задействованы сейчас в составе сил численностью не менее бригады. Вероятно, российские силы продвинулись на несколько сотен метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта.

Российское командование, вероятно, ставит целью разработать новую ось наступления на подконтрольную Украине территорию Донецкой области и отвлечь украинские войска с Бахмутского направления, где идут ожесточенные бои, говорится в сводке.

Существует реальная возможность того, что Россия продолжит одерживать локальные победы в этом секторе, считает британская разведка. Однако маловероятно, что Россия располагает достаточным количеством свободных войск в этом районе, чтобы достичь оперативно значимого прорыва.

27 января британская разведка сообщила о реальной возможности того, что российские военные источники распространяют дезинформацию о ситуации вблизи Орехова и Угледара.