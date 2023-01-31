Кабмин изменил порядок бронирования госслужащих и работников предприятий

Кабинет министров обнародовал﻿ новый порядок бронирования военнообязанных, который предусматривает отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий.

Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации. Она не может превышать:

срока проведения мобилизации – для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления; шесть месяцев – для военнообязанных, работающих:

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Руководители органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций отвечают за включение военнообязанных работников в списки, а также за соответствие учетных данных военнообязанных, указанных в списке, их военно-учетным документам.

В органах государственной власти, других государственных органах, органах государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, количество военнообязанных, которые подлежат бронированию и занимают должности, должна составлять 50% количества военнообязанных – за исключением руководящего звена.

Бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности подлежат: военнообязанные, занимающие должности государственной службы категорий "А" и "Б", руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их заместители, руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители, а также работники патронатных служб.

В органах местного самоуправления военнообязанные, занимающие должности 1-4 категорий должностей, подлежат бронированию независимо от звания, возраста и специальности. Среди должностных лиц 5-7 категорий бронирование возможно для 50% военнообязанных.

Предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задания (заказы), также должны забронировать 50% своих военнообязанных работников. При наличии обоснованной необходимости количество забронированных может превышать 50%.

Военнообязанные руководители и их заместители в таких предприятиях, учреждениях или организациях, а также работники предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

К предприятиям ТЭК не применяется ограничение по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию.

Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований, должны забронировать 50% количества военнообязанных, а в случае обоснованной необходимости – и более.

Руководители этих предприятий, их заместители, а также работники предприятий ТЭК, перечень которых утверждает Минэнерго, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, должны бронировать 50% военнообязанных работников, но могут и больше.

Обязательно бронируются руководители и заместители руководителей таких предприятий, работники сферы ТЭК, а также работники специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений, представительств донорских учреждений, исполнители проектов международной технической помощи, представительства международных организаций, международные и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за средства международных партнеров, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Списки подаются в соответствующие органы и согласовываются Генеральным штабом Вооруженных Сил (СБУ, Службой внешней разведки), а те направляют их Минэкономики, которое выдает окончательные документы о бронировании.

Бронирования, которые уже предоставлены работнику по старой процедуре, будут действительны в течение срока, на который они были предоставлены.

В случае утраты оснований для бронирования (завершение мобилизационного задания, увольнение, расформирование госоргана и т. п.) отсрочка аннулируется.