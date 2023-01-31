МВФ улучшил прогнозы для мировой экономики, но радоваться рано

Международный валютный фонд обновил прогнозы для мировой экономики и улучшил их относительно предыдущей публикации в октябре, однако предупреждает, что путь к восстановлению только начинается.﻿ Об этом говорится в обновленном World Economic Outlook, сообщает Экономическая правда.

Экономисты МВФ ожидают, что мировая экономика в этом году замедлится и вырастет на 3,4% в 2022 году и 2,9% в 2023 году, после чего восстановится до 3,1% в 2024 году. Прогноз на 2023 год улучшился на 0,2 процентных пункта, а на 2024 год - ухудшился на 0,1 п.п.

"Рост будет оставаться слабым по историческим меркам, поскольку борьба с инфляцией и война России в Украине будут давить на активность" , - отмечает МВФ и добавляет, что следующий год может стать переломным моментом, когда рост достигнет дна, а инфляция снизится.

Улучшение прогноза обусловлено устойчивостью экономик в третьем квартале прошлого года благодаря сильным рынкам труда, стабильному потреблению домохозяйств и инвестициям бизнеса, а также лучшей, чем ожидалось, адаптации к энергетическому кризису в Европе.

Кроме того, внезапное открытие экономики Китая в этом году прокладывает путь к более быстрому восстановлению активности. Финансовые условия в мире улучшились, поскольку инфляционное давление начало уменьшаться.

Для стран с развитой экономикой замедление будет более выраженным: с 2,7% в прошлом году до 1,2% и 1,4% в этом и следующем году. Девять из 10 развитых экономик, вероятно, замедлятся. В частности, в США ожидается замедление до 1,4% в этом году, а в еврозоне - до 0,7%.

Страны с развивающимися рынками уже прошли "самую низкую точку", и ожидается, что их рост умеренно повысится до 4% и 4,2% в этом и следующем году.

В МВФ говорят, что Индия удерживает значительное влияние, и вместе с Китаем на нее будет приходиться половина мирового роста в этом году, тогда как на США и еврозону вместе взятые - лишь десятая часть.