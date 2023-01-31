Украина поднялась в индексе восприятия коррупции

По данным Transparency International Ukraine (TIU), Украина заняла 116 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2022, поднявшись﻿ в рейтинге на 6 пунктов по сравнению с прошлым годом, когда она занимала 122 место.

"33 балла из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index – CPI) за 2022 год. Наш показатель вырос на один балл, и теперь Украина занимает 116 место из 180 стран в СРІ" , - говорится в сообщении TIU.

"Антикоррупционная система, уместность и целесообразность которой годами отрицали пророссийские силы в Украине, выстояла. Несмотря на некоторые ограничения, обусловленные военным временем, антикоррупционные органы работают, и результаты этой работы становятся все более заметными" , - сообщил исполнительный директор организации Андрей Боровик.

Ключевым показателем Индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

Исполнительный директор TIU напомнил, что последние 5 лет Украина то поднималась, то опускалась в рейтинге.

В прошлом году показатель Украины вырос, по словам Боровика, в первую очередь из-за выполнения властями взятых обязательств.

Что повлияло на поднятие Украины в рейтинге:

В прошлом году был назначен новый руководитель САП, что активизировало расследование коррупции на самом высоком уровне и уменьшило возможности определенных политических групп влиять на эти дела.

Также в 2022 году свою эффективность показал Высший антикоррупционный суд, который за прошлый год вынес уже 37 приговоров.

Кроме того, была принята Антикоррупционная стратегия на 2021-2025 годы.

Боровик подчеркнул, что немало вещей было реализовано и в сфере приватизации государственного имущества.

Рейтинг других стран: Так же, как и Украина, 33 балла имеют Алжир, Ангола, Замбия, Монголия, Сальвадор и Филиппины. На один балл Украину опережают Босния и Герцеговина, Гамбия, Индонезия, Малави, Непал, Сьерра-Леоне.

Среди соседей Украина продолжает оставаться выше России – страна-террорист в 2022 году потеряла 1 балл и с 28 баллами занимает 137 место в списке.

Также снова снизились баллы Венгрии – 42 балла (-1 балл, 77 место), и российской сателлитки Беларуси (-2 балла, 82 ступенька).

Лидерами рейтинга остаются Дания, Новая Зеландия и Финляндия – все они с 88 баллами делят первую строчку.

В конце списка, как и в прошлом году, остаются Сомали (13 баллов), Сирия (13 баллов) и Южный Судан (11 баллов).

Чтобы не допустить ухудшения показателей Украины в рейтинге восприятия коррупции Transparency International Ukraine предлагает властям сделать 4 комплексных шага: