Bloomberg: Из-за войны РФ теряет влияние на постсоветском пространстве

Президент РФ Владимир Путин вторгся в Украину отчасти для того, чтобы раз и навсегда утвердить региональное доминирование России. Спустя почти год после начала полномасштабной войны глава Кремля достиг противоположного — и не только в Киеве. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Чиновники из бывших советских стран Центральной Азии и Кавказа говорят, что война побудила их правительства искать способы уменьшить зависимость от Москвы, обратившись к конкурирующим государствам, включая Турцию, ЕС и страны Ближнего Востока. Все они говорили на условиях анонимности для избежания противостояния с Кремлем.

Нынешние и бывшие российские чиновники, также говорившие на условиях анонимности, заявили Bloomberg, что Москва реагирует на это нервно, даже жестко, поскольку Кремль становится все менее уверенным в своей способности поддерживать влияние на собственном «заднем дворе».

Россия десятилетиями была «игроком с правом вето, сторожем на севере Евразии, где ничего не могло произойти, если Кремлю это не нравилось», - сказала российский политолог Екатерина Шульман, сейчас проживающая в Берлине.

«Сейчас ситуация, похоже, меняется, поскольку Россия вряд ли станет сильнее после войны против Украины, и это делает диктовку своей воли соседям, мягко говоря, проблематичной» , - добавила она.

Хотя провал ключевой цели войны Кремля наиболее очевиден в Украине и Молдове, подавших заявки на членство в ЕС и получивших статус кандидатов после начала агрессии, вторжение заставило даже таких традиционных друзей Москвы, как Казахстан и Армения, активно налаживать связи с государствами, которые Россия долго стремилась держать на расстоянии в регионе. Это позволило Турции, в частности, восполнить пустоту.

Объявляя о вторжении 24 февраля, Путин назвал Казахстан образцом тех отношений, которые он хотел бы видеть у России с бывшими советскими странами. Он отправил войска, чтобы помочь президенту Касым-Жомарту Токаеву подавить беспорядки.

Тем не менее, Токаев с тех пор открыто не соглашается с оправданием войны, которое дает Путин, и позволил сотням тысяч россиян сбежать к крупнейшему экспортеру нефти в Центральной Азии после того, как Россия объявила мобилизацию в сентябре прошлого года.

«Россия становится все более токсичной. Что делать, когда ваш сосед – пьяница и дебошир, а вы не можете уехать?» , – сказал бывший член правления крупнейшего банка Казахстана «Казкоммерцбанк» Бейбит Апсенбетов.

Россия, похоже, демонстрирует недовольство Казахстаном, неоднократно прерывая потоки через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) протяженностью 1500 км, ссылаясь на технические или регуляторные проблемы. Трубопровод, по которому Казахстан отправляет около 80% своего экспорта нефти, пересекает территорию России к порту Новороссийск.

В ноябре прошлого года Казахстан заявил, что увеличит экспорт нефти через Каспийское море на 1,5 миллиона тонн за счет подачи нефти в трубопровод Баку-Джейхан, пролегающий из Азербайджана к средиземноморскому побережью Турции. Токаев сказал, что потоки по этому маршруту, который обходит Россию, могут со временем вырасти до 20 миллионов тонн. В 2021 году Казахстан отправил более 50 миллионов тонн через КТК.

Маршрут дополняет так называемый «средний коридор» для железнодорожных грузов Китай-Европа, проходящий через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию, и на который наблюдается резкий рост спроса; война снизила транспортировку на менее сложном китайском железнодорожном сообщении с Европой, проходящем через Россию и Беларусь.

В прошлом году Токаев также поощрял оборонные связи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и совершил поездки в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с целью активизации торгового и инвестиционного сотрудничества.

Соседний Узбекистан, сильно зависимый от торговли с Россией, стремился к открытости еще до войны. В июле прошлого года он подписал Соглашение об усиленном партнерстве и сотрудничестве с ЕС. В декабре после второй встречи в рамках нового Диалога о стратегическом партнерстве с США в совместном заявлении приветствовалась «готовность страны установить новые торговые пути и диверсифицировать импортные и экспортные рынки».

Конечно, Россия остается мощной силой в регионе. Поскольку международные санкции в ответ на войну заблокировали западные торговые пути РФ, бывшие советские соседи Москвы стали еще более важны для нее как торговые каналы. Экспорт в Россию из других членов возглавляемого Москвой Евразийского экономического союза - Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана резко возрос, поскольку товары перенаправляются из Европы. Турецкий экспорт в Россию также увеличился.

Казахстан и Узбекистан делают все возможное, чтобы «диверсифицировать» свои отношения, пока Москва «занята» Украиной, но «вы не можете изменить географию, существуют глубокие связи и длинные границы», – сказала Аннет Бор из британского аналитического центра Chatham House.

Однако война и санкции осветили риски чрезмерной зависимости от Москвы, и нигде это не стало очевиднее, чем в Армении — близком союзнике Кремля на Кавказе и стране, где расположена его военная база.

В Армении растет разочарование нежеланием или неспособностью России вмешаться в долговременный территориальный конфликт с соседним Азербайджаном, пользующийся мощной оборонной поддержкой Турции. Официальные лица страны выражают возмущение по поводу семинедельной де-факто блокады Лачинского коридора, жизненно важного дорожного сообщения с живущими в спорном анклаве Нагорного Карабаха армянами, в то время как российские миротворческие войска в этом регионе наблюдают за процессом.

Трижды в этом месяце проходили акции протеста у российской военной базы в Гюмри, с лозунгами «Российские оккупационные войска вон из Армении». Демонстрации против традиционного союзника и защитника страны были малочисленными, но беспрецедентными. В этом месяце премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что его страна не будет принимать запланированные военные учения ОДКБ после того, как альянс не отреагировал на просьбу Армении о помощи во время пограничных столкновений с Азербайджаном в прошлом году.

ЕС объявил 23 января, что отправляет мониторинговую миссию для патрулирования границы в ответ на просьбу Армении, что глава внешнеполитической службы блока Жозеп Боррель назвал «новым этапом» участия ЕС на Кавказе.

Министерство иностранных дел России осудило миссию, назвав ЕС «придатком США и НАТО», предупредив, что участие ЕС в регионе «может привести только к геополитической конфронтации».

Азербайджан также сблизился с ЕС, подписав соглашение об удвоении экспорта газа в страны блока к 2027 году, поскольку Брюссель стремится заменить российское ископаемое топливо в ответ на войну РФ против Украины. В прошлом месяце ЕС заявил, что также поможет профинансировать прокладывание прямого энергетического кабеля из Азербайджана и соседней Грузии в страны ЕС через Черное море с потенциалом дальнейшего соединения Украины и Молдовы.

Но пока больше всего от колебаний РФ выиграла Турция. Поскольку у Армении больше нет гарантий защиты со стороны России, Пашинян и Эрдоган в октябре прошлого года провели первые за 13 лет переговоры лидеров обеих стран на фоне стремления установить дипломатические связи и открыть границы.