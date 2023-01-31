В Human Rights Watch обвинили Украину в использовании мин-"лепестков"

Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем последнем отчете обвинила украинских военных в использовании в Изюме Харьковской области и его окрестностях противопехотных мин "лепесток", когда эти территории еще были оккупированы, сообщает Зеркало недели.

Следует отметить, что это вооружение продолжают использовать и российские военные. Но в отчете отмечено, что зафиксированы "многочисленные случаи", когда ракеты с этими минами запускали именно возле российских военных объектов на оккупированных территориях.

И хотя большинство типов таких мин устанавливаются вручную, в организации утверждают, что обнаруженные в Харьковской области мины были разбросаны с помощью ракетных и артиллерийских установок и авиации или с помощью пусковых установок.

Правозащитники отмечают, что нашли подтверждение применения "лепестков" в девяти районах Изюма – все были рядом с позициями вражеской армии. Есть также 11 пострадавших от них гражданских людей.

"Похоже, украинские вооруженные силы разбрасывали многочисленные наземные противопехотные мины на территории вокруг Изюма, что приводит к жертвам среди гражданского населения и создает постоянную опасность. Российские военные постоянно применяют противопехотные мины и совершили ужасные преступления по всей стране, но это не оправдывает использование Украиной запрещенного оружия" , – заявил директор отдела вооружений Human Rights Watch Стив Гус.

В Human Rights Watch рассказали, что исследования проводили в Изюмском районе с 16 сентября по 9 октября. Было опрошено более сотни человек. Среди них и свидетели использования этого вооружения, и пострадавшие, а также спасатели, врачи и украинские специалисты по разминированию. Все они подтвердили, что видели на земле "лепестки", знали кого-то, кто взорвался на них, или их предупреждали о наличии мин во время российской оккупации Изюма.

"Применение любых противопехотных мин является незаконным. Украина должна провести тщательное расследование произошедшего и убедиться, что ее вооруженные силы их не применяют" , — добавил Гус.

Также следует отметить, что в этом отчете правозащитники опубликовали карту, на которой Крым выделен как территория России.

Правда, впоследствии в Twitter член руководства Human Rights Watch Эндрю Стролайн извинился за это, отметив, что Крым - это Украина. Он пообещал, что ошибку исправят.