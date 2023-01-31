Кулеба рассказал, сколько танков получит Украина в первой волне помощи

Украина должна получить 120-140 современных западных танков в первой волне помощи от союзников, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга 31 января.

"Могу лишь отметить, что в первой волне взносов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, и очень рассчитываем на Leclerc".

Кулеба отметил, что сейчас танковая коалиция насчитывает 12 участников. Однако пока рано называть эти страны, поскольку некоторые из них еще должны принять формальные решения.

Он добавил, что Украина продолжает работать над расширением танковой коалиции и увеличением взносов уже заявленными участниками.

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