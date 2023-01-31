В Британии считают непрактичной отправку Украине истребителей
Великобритания пока не планирует отправлять Украине истребители Typhoon и F-35, поскольку это было бы непрактично, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил представитель британского правительства со ссылкой на Evening Standard.
"Британские истребители Typhoon и F-35 чрезвычайно сложны и нужны месяцы, чтобы научиться управлять ими. Учитывая это, мы считаем, что отправка этих самолетов в Украину непрактична", — сказал спикер.
"Очевидно, что мы будем продолжать оказывать и ускорять нашу военную поддержку Украине и внимательно прислушиваться к их запросам", — добавил он.
Отвечая на вопрос, не возражает ли правительство против того, чтобы другие союзники посылали менее современные самолеты, представитель сказал:
"Мы продолжим обсуждать с нашими союзниками то, что, по нашему мнению, является правильным подходом. Мы только что отправили наши танки Challenger и двигаемся вместе с нашими союзниками в этом направлении. Эти танки прибудут достаточно скоро".