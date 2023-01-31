Буданов: В Украине воюют приблизительно 326 тысяч российских военных

В Украине воюют приблизительно 326 тысяч российских оккупантов, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Washington Post, опубликованном во вторник, 31 января, сообщает Новое время.

Газета пишет, что Буданов во время интервью демонстрировал уверенность в своих разведданных и «время от времени заглядывал в папку, чтобы назвать точные цифры». Он также сообщил, что у России осталось только 9% от запасов ракет Калибр.

Глава ГУР спрогнозировал, что страна-агрессор Россия в єтом году сосредоточиться на попытках захватить больше территории Донецкой и Луганской областей. По его мнению, возобновление наступления из Беларуси маловероятно и угроза с этого направления — попытка отвлечь и разделить Силы обороны Украины. Буданов также сказал, что Украина должна «сделать все, чтобы Крым вернулся домой к лету».

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 127 500 своих военных, за прошедшие сутки — около 850.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что у страны-агрессора есть резерв в 1,2−1,5 млн человек, и сейчас россияне готовят около 200 тысяч свежих солдат.