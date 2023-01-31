Франция объявила о поставках в Украину еще 12 гаубиц "Caesar"

Франция объявила о поставках в Украину еще 12 гаубиц "Caesar"
Фото: Wikipedia

Франция поставит в Украину еще 12 самоходных артиллерийских установок "Caesar", сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Себастьян Лекорню на пресс-конферении со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

"Мы будем готовить воинов, которые будут применять системы ПВО. Это все будет обсуждаться", — сказал он.

Лекорню добавил, что Франция уже предоставила Украине 18 САУ "Caesar", одна из которых неисправна.

Как сообщалось, Дания передаст Украине все 19 САУ "Caesar", которые есть на вооружении страны.

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