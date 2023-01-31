Генштаб: В Донецке военные РФ и "вагнеровцы" болеют опасными инфекциями

По данным украинской разведки, в оккупированном россиянами Донецке среди вражеских военнослужащих и наемников "Вагнера" возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями из-за плохих санитарно-гигиенических условий, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 31 января.

"В Донецке среди военнослужащих российских оккупационных войск и наемников так называемой ЧВК "Вагнер" значительно возросло количество заболеваний особо опасными инфекциями, что может быть связано с отсутствием нормальных санитарно-гигиенических условий в местах расположения подразделений противника".

В 342 сутки российского широкомасштабного вторжения российские оккупанты нанесли 3 авиационных и 3 ракетных удара. Также совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Повреждения получила гражданская инфраструктура в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Угроза авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 9 районе сосредоточения живой силы противника и 1 склад боеприпасов.

"Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском и Запорожском направлениях ведет оборону ранее захваченных рубежей. На Херсонском направлении обстреливает позиции наших подразделений и гражданских объектов".

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении противник совершил обстрелы из минометов в районах населенных пунктов Клюсы, Мостки, Гута-Студенецкая, Леоновка Черниговской области; Сопич, Волфино Сумской области и Лемещино Харьковской области.

На Слобожанском направлении противник не прекращает осуществлять обстрелы позиций украинских войск вдоль линии соприкосновения. В результате минометных и артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов: Ветеринарное, Стрелечья, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Старица, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрел позиций украинских войск в районах населенных пунктов Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка Харьковской области и Новоселовское, Ковалевка Луганской области.

На Лиманском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новоегоровка, Невское, Червонопоповка, Кременная, Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Белогоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали районы населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Северное, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов: Великая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Богоявленка, Угледар и Никольские Дачи Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 15 населенных пунктов, в частности: Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Чаривне, Орехов, Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы 17 населенных пунктов в частности: Золотая Балка, Берислав, Веселое, Николаевка, Тягинка, Понятовка, Антоновка, Береговое, Янтарное Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

При этом оккупанты усилили фильтрационные и контрдиверсионные меры на временно занятых территориях Херсонской области. Так, российские оккупационные войска ограничили въезд и выезд из населенного пункта Ульяновка, проводятся обыски у местных жителей и проверка мобильных телефонов.