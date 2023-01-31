Белый дом: США скоро объявят о еще одном пакете помощи Украине

США скоро объявят о дальнейшей помощи Украине в сфере безопасности, заявила официальный представитель Белого дома Оливия Далтон, сообщает Новое время.

Об этом сообщает СNN.

"Я ожидаю, что вскоре мы объявим о дополнительной помощи в области безопасности" , — сказала Далтон.

На вопрос о том, отправят ли США самолеты F16 в Украину, она ответила отрицательною и напомнила о миллиардах долларов помощи, которую Вашингтон уже передал ВСУ.

Далтон также подчеркнула, что США поддерживают «регулярные контакты» с украинскими официальными лицами по поводу потребностей армии.

30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16. 31 января Байден заявил, что обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским запросы Украины на вооружение для защиты от российских оккупантов.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя слова американского лидера, заявил, что каждый вид помощи в нашей стране проходил через отказ у союзников.