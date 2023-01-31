Зеленский провел разговор с премьер-министром Бельгии: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram главы государства.

"Поблагодарил премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо за мощный предыдущий пакет и обсудили продолжение оборонного сотрудничества. Также поддержку наших инициатив в ООН, ускорение следующего санкционного пакета Европейского Союза. Рассчитываем на принципиальность Бельгии относительно недопуска российских атлетов на Олимпиаду 2024" , - написал Зеленский.

Напомним, недавно премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подтвердил выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины. Сумма пособия составляет 92 млн евро.

Также ранее мы писали, что Украина получила от Бельгии дистанционно управляемые подводные дроны R7 производства компании ECA Robotics Belgium.