Зеленский: Неделя должна быть евроинтеграционной, ждем новостей

Президент Владимир Зеленский заявил, что текущая неделя должна принести Украине хорошие новости относительно евроинтеграционных процессов, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам 31 января.

"Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на эту неделю. В целом неделя должна быть в полной мере этого слова – евроинтеграционной.

Мы ожидаем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу. Прогресса, который очевидно есть – даже несмотря на полномасштабную войну.

Сегодня провел длительное совещание с международным блоком правительства и Офиса. Готовим украинские предложения для переговоров с представителями ЕС. И очень важно: готовим новые реформы в Украине".